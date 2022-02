Σοβαρό πρόβλημα πρόεκυψε στη Νιούκαστλ, καθώς ο Κίραν Τρίπιερ υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Η μεταγραφή του Κίραν Τρίπιερ στη Νιούκαστλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν από τις πιο «δυνατές» που έκαναν οι «Καρακάξες» στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου και ο διεθνής Άγγλος δεξιός φουλ μπακ προσέφερε με το «καλησπέρα». O 31χρονος αμυντικός κατέγραψε τέσσερις διαδοχικές συμμετοχές με τη νέα του ομάδα (τρεις νίκες - μια ισοπαλία), όλες ως βασικός, ενώ στα δύο τελευταία του ματς σκόραρε με φανταστικές απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

Η ατυχία χτύπησε την «πόρτα» τόσο του ίδιου του ποδοσφαιριστή όσο και της Νιούκαστλ, καθώς στο τελευταίοα του παιχνίδι, κόντρα στην Άστον Βίλα, στο οποίο μάλιστα έβαλε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε στο 48'.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Νιούκαστλ ο Τρίπιερ υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα χάσει τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του στην «κούρσα» της παραμονής και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.

Kieran Trippier is set to be sidelined for Newcastle's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during Sunday's 1-0 victory over Aston Villa.