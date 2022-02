O Αλεξάνταρ Μίτροβιτς πραγματοποιεί την καλύτερη του σεζόν στην καριέρα, έχοντας πετύχει 31 τέρματα και οδηγεί την ομάδα του στην άνοδο στην Premier League.

Η Φούλαμ πέρασε με δυσκολία από την έδρα της Χαλ (0-1) αλλά είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ο οποίος γι' ακόμη μία αγωνιστική βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο 27χρονος Σέρβος διεθνής επιθετικός βρίσκεται σε τρομερή φόρμα από την εκκίνηση της τρέχουσας σεζόν μιας και μετά το γκολ κόντρα στη Χαλ, έφτασε τα 31 στο σύνολο σε 28 αγώνες, έχοντας παράλληλα και επτά ασίστ. Mάλιστα το Σάββατο (12/02) κατάφερε να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα στην Championship καθώς με τα 31 γκολ την τρέχουσα σεζόν ξεπέρασε τους Ίβαν Τόνεϊ και Γκλεν Μάρεϊ οι οποίοι είχαν το ρεκόρ με 30 γκολ σε μία σεζόν.

✅ Scores the goal to send Serbia to the World Cup, in Ronaldo's back-yard



✅ Equals Championship record of 31 goals in a season with 16 games left



✅ 4 goals clear of anyone in Europe's top 5 leagues this season



This season belongs to Aleksandar Mitrovic 🙌🇷🇸 pic.twitter.com/Pb7bFOkf8G