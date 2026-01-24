Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας (24/1) στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλούσια είναι η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης σήμερα (24/1), καθώς υπάρχουν αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα μεταδόσεων.

Την αρχή κάνει η Premier League, με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα να έχει εκτός έδρας αποστολή στο Λονδίνο με τη Φούλαμ (17:00, Novasports Start), την ίδια ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδέχεται τη Γουλβς (Novasports Premier League).

Στις 17:30 υπάρχει... ελληνικό ενδιαφέρον για το παιχνίδι του Άγιαξ με τη Φόλενταμ (Novasports Extra 2), ενώ δύο ώρες μετά (19:30, Novasports 1) αυτό το στοιχείο γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς στη La Liga οι δυο πρώην «Έλληνες», Ματίας Αλμέιδα και Ερνέστο Βαλβέρδε έχουν τη μεταξύ τους μάχη στο Σεβίλλη - Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Την ίδια ώρα (Novasports Premier League), η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη μέσα στο 2026 σε επίπεδο πρωταθλήματος, μέσα στην έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ στις 22:00 (Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει το διπλό στο «Θεράμικα» επί της Βιγιαρεάλ, για να προσπεράσει έστω και προσωρινά την Μπαρτσελόνα στη μάχη τίτλου.

Οι μεταδόσεις της ημέρας