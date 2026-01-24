Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Πού θα δείτε τις μάχες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Πλούσια είναι η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης σήμερα (24/1), καθώς υπάρχουν αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα μεταδόσεων.
Την αρχή κάνει η Premier League, με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα να έχει εκτός έδρας αποστολή στο Λονδίνο με τη Φούλαμ (17:00, Novasports Start), την ίδια ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδέχεται τη Γουλβς (Novasports Premier League).
Στις 17:30 υπάρχει... ελληνικό ενδιαφέρον για το παιχνίδι του Άγιαξ με τη Φόλενταμ (Novasports Extra 2), ενώ δύο ώρες μετά (19:30, Novasports 1) αυτό το στοιχείο γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς στη La Liga οι δυο πρώην «Έλληνες», Ματίας Αλμέιδα και Ερνέστο Βαλβέρδε έχουν τη μεταξύ τους μάχη στο Σεβίλλη - Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Την ίδια ώρα (Novasports Premier League), η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη μέσα στο 2026 σε επίπεδο πρωταθλήματος, μέσα στην έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ στις 22:00 (Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει το διπλό στο «Θεράμικα» επί της Βιγιαρεάλ, για να προσπεράσει έστω και προσωρινά την Μπαρτσελόνα στη μάχη τίτλου.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μπάγερν Μονάχου - Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports 3)
- Μπέρνλι - Τότεναμ (17:00, Novasports 2)
- Φούλαμ - Μπράιτον (17:00, Novasports Start)
- Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς (17:00, Novasports Premier League)
- Άγιαξ - Φόλενταμ (17:30, Novasports Extra 2)
- Σεβίλλη - Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Novasports 1)
- Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League)
- Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.