Πυρά Σκόουλς κατά Ράνγκνικ: «Είναι αθλητικός διευθυντής, όχι προπονητής» (vid)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, επέκρινε τον προσωρινό προπονητή των «κόκκινων διαβόλων» μετά τηn ισοπαλία με τη Σαουθάμπτον στο Ολντ Τράφορντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρνείται να σηκώσει κεφάλι καθώς αυτή την αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Σαουθάμπτον κι έτσι έμεινε δίχως νίκη για τρίτο διαδοχικό ματς σε όλες τις διοργανώσεις και για δεύτερο στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Σκόουλς, επέκρινε τον Ραλφ Ράνγκνικ τονίζοντας πως ο Γερμανός είναι αθλητικός διευθυντής και όχι προπονητής και πως δεν μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει τέτοια άτομα στον πάγκο της.

«Η απόλυση του Όλε Σόλσκιερ φαινόταν να έρχεται, όλοι ξέραμε ότι θα συμβεί, αλλά μετά αναρωτηθήκαμε: "Ποιο είναι το σχέδιο;" Πρέπει να υπάρχει ένας κορυφαίος προπονητής για να αναβιώσει αυτόν τον σύλλογο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να έχει τους καλύτερους από τους καλύτερους. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανένα σχέδιο και να φέρνεις έναν αθλητικό διευθυντή που έχει προπονήσει μια ομάδα δύο χρόνια στα τελευταία δέκα. Μην με παρεξηγείτε, μου αρέσει ο Ράνγκνικ, αλλά του λείπει η εμπειρία στην προπονητική τα τελευταία χρόνια. H ομάδα είναι σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση τους τελευταίους 5-6 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκόουλς στο BT Sport και στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η Σαουθάμπτον πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Ολντ Τράφορντ» με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Η μία ομάδα έχει έναν κατάλληλο προπονητή, η άλλη έχει έναν αθλητικό διευθυντή. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε ο παλαίμαχος μέσος των «κόκκινων διαβόλων».

"It's been a bad six or seven months."



"The season's not been good enough."



"One team have got a proper Coach, the other team has a Sporting Director."



Paul Scholes pulls no punches in his assessment of where Man Utd currently stand... 😐 pic.twitter.com/PXCmh6liA2