Ο Δήμαρχος του Σέντιου, στην οποία γεννήθηκε ο Σαντιό Μανέ, ανακοίνωσε πως το νέο γήπεδο της πόλης θα πάρει το όνομα του Σενεγαλέζου σταρ της Λίβερπουλ.

Εθνικός ήρωας θεωρείται για τη Σενεγάλη ο Σαντιό Μανέ. Ο 29χρονος εξτρέμ της Λίβερπουλ ηγήθηκε στην πορεία της χώρας του μέχρι την πρώτη της κατάκτηση ενός Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στον τελικό κόντρα στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Σενεγαλέζος σταρ σκόραρε τρεις φορές στη διάρκεια του τουρνουά και παρά το γεγονός πως έχασε πέναλτι στην κακονική διάρκεια του τελικού είχε το ψυχικό σθένος και ευστόχησε στην καθοριστική εκτέλεση που έδωσε το τρόπαιο στη χώρα του.

Φυσικά ο Μανέ έχει μια αξιοθαύμαστη προσφορά στην πατρίδα του και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, έχοντας κάνει ουκ ολίγες δωρεές σε νοσοκομεία, σχολεία και ναούς. Ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον ακραίο επιθετικό της Λίβερπουλ ο δήμαρχος της γενέτειράς του, Αμπντουλαγέ Ντιόπ, ανακοίνωσε πως το υπό κατασκευή νέο γήπεδο του Σέντιου θα πάρει το όνομα, Σαντιό Μανέ!

«Ο Μανέ έχει τιμήσει τη Σενεγάλη και την πόλη του Σέντιου. Θέλω, μέσω της απόφασης να δώσω το όνομά του στο γήπεδο της πόλης, να επιβεβαιώσω την αναγνώριση όλων των πολιτών μας προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου που κάνει την πόλη γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Μανέ αξίζει αυτό το δώρο», δήλωσε ο Ντιόπ.

🇸🇳 After winning #AFCON2021, Senegal are set to name a stadium after Sadio Mane, in his home city of Sedhiou! 🏟 pic.twitter.com/4nrfaEfyUc