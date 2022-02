Ο Σαντιό Μανέ λαμβάνοντας το τιμητικό μετάλλιο από τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον άφησε να ... περιμένει τη χειραψία, αφού, ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ βιαζόταν να πανηγυρίσει!

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Copa Africa κατάφερε να ανεβάσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην κορυφή με την κατάκτηση του τροπαίου στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Αίγυπτο, το βράδυ της περασμενης Κυριακής.

Οι Σενεγαλέζοι διεθνείς ακόμα πανηγυρίζουν τη μεγάλη τους επιτυχία και ο Πρόεδρος της χώρας τους κάλεσε σε μια τελετή ώστε να τους τιμήσει για την μεγάλη τους επιτυχία και την υπερηφάνεια που πρόσφεραν στη χώρα.

Ο Μανέ παρέλαβε το μετάλλιό του από τον Πρόεδρο που προσπάθησε να τον κρατήσει για να το σφίξει το χέρι, όμως, ο επιθετικός των «κόκκινων» γύρισε προς τον κόσμο και πανηγύρισε με τρόπο που είχε παρουσιάσει ο Φιρμίνο.

Mane snubbing the president of Senegal’s handshake so he can do his celebration, I’ve seen it all now pic.twitter.com/svBY3jcb3c