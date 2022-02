Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ μετά την παρουσία του στο Copa Africa, ο Σαλάχ προκάλεσε παροξυσμό στο «Άνφιλντ». Χαμένες ευκαιρίες και δοκάρι είχε ο Αιγύπτιος που ήταν σαν... να μην έλειψε ούτε μια μέρα.

Ούτε κόπωση από την πορεία της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ούτε δυσκολία στο γύρισμα του διακόπη μετά τον χαμένο τελικό από τη Σενεγάλη την περασμένη Κυριακή.

Ο Σαλάχ επέστρεψε απόγευμα Δευτέρας στην Αγγλία, προπονήθηκε την Τρίτη και την Τετάρτη και το βράδυ της Πέμπτης ήταν παρών στο ματς της Λίβερπουλ με την Λέστερ στο «Άνφιλντ».

Μπορεί να μην πήρε φανέλα βασικού, μπορεί να άλλαξε πλευρά και να έπαιξε δεξιά λόγω της παρουσίας του εκπληκτικού Λουίς Ντίας αριστερά, ωστόσο, ο «Φαραώ» έδειξε πως δεν σταματάει με τίποτα.

Έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει στο ημίωρο που αγωνίστηκε περνώντας με αλλαγή στη θέση του Φιρμίνο, ενώ, είχε και δοκάρι σε εκπληκτικό σουτ με το αριστερό.

🎵 Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah... 🎵



We think the Liverpool fans are happy to see their talisman back on the pitch for the Reds! 🔊 pic.twitter.com/KjRpfqgCjX