Αρτέτα: «Εγώ ήμουν η λύση, όχι το πρόβλημα με τον Ομπαμεγιάνγκ» (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα απάντησε στους ισχυρισμούς του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και τόνισε πως θεωρεί ότι η δική του στάση ήταν η λύση κι όχι η διατήρηση του προβλήματος στη συνεργασία τους.

Ο «Όμπα» στις πρώτες του δηλώσεις όταν είχε παρουσιαστεί από την Μπαρτσελόνα, είχε τονίσει πως «είχα πρόβλημα με τον Αρτέτα, δεν περνούσα καλά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά δεν ήμουν πια χαρούμενος...».

Ο κόουτς της Άρσεναλ στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης κλήθηκε να τοποθετηθεί γι' αυτή τη δήλωση του Γκαμπονέζου επιθετικού και αυτό που είχε να πει, υποστηρίζοντας φυσικά τη δική του θέση και στάση, ήταν:

«Κρίνοντας από τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα, ήμουν η λύση στη σχέση με τον Ομπαμεγιάνγκ κι όχι το πρόβλημα...».

Arteta on Aubameyang's exit from Arsenal to Barcelona:



🗣 "The way I see myself in that relationship is the solution, not the problem."



📹@footballdailypic.twitter.com/LtpMtraKyb