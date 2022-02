Η Μπαρτσελόνα στοχεύει να «κλέψει» το καλοκαίρι τον Ζιλ Κουντέ από τα... χέρια της Τσέλσι μετά από εισήγηση του Τσάβι.

Ο Ζιλ Κουντέ βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι στη μεταγραφική ατζέντα της Τσέλσι και το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να κάνει την κίνηση της για την απόκτηση του διεθνή Γάλλου κεντρικού αμυντικού της Σεβίλλης, o οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2024, όμως όπως φαίνεται θα έχει να συναγωνιστεί τη Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τη «Sport» ο Τσάβι υπέδειξε τον 23χρονο στόπερ ως τον εκλεκτό του για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας των «Μπλαουγκράνα» και τον έθεσε ως μεταγραφική προτεραιότητα ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.

Οι Καταλανοί τον χειμώνα ενισχύθηκαν στη γραμμή κρούσης τους με τις αποκτήσεις των Φεράν Τόρες, Αντάμα Τραορέ και το μεταγραφικό «buzzer beater» με τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και το καλοκαίρι αναμένεται να προχωρήσουν σε «extreme makeover» στην άμυνα τους, καθώς εκτός του μεγάλου στόχου του Κουντέ θέλουν να αποκτήσουν τόσο τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα όσο και τον Αντρέας Κρίστενσεν, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι σε λίγους μήνες και ήδη μπορούν να υπογράψουν σε ομάδα της αρεσκείας τους.

