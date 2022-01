Η Μπαρτσελόνα επέλεξε έναν «ιδιαίτερο» τρόπο για να ανακοινώσει την επιστροφή του Αντάμα Τραορέ, καθώς χρησιμοποίησε έναν... αναγραμματισμό.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο δανεισμός του Αντάμα Τραορέ από τη Γουλβς στην Μπαρτσελόνα! Ο Ισπανός ακραίος επιθετικός πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και οι «Μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την επιστροφή ενός... δικού τους παιδιού με έναν αρκετά «ιδιαίτερο» τρόπο.

Οι Καταλανοί ανέβασαν στον λογαριασμό τους στα Social Media έναν αναγραμματισμό του ονόματος του ποδοσφαιριστής, ενώ λίγο αργότερα ανέβασαν βίντεο του θηριώδη εξτρέμ να κοιτάει φωτογραφίες στο κινητό του από τα χρόνια στη «Μασία».

Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη Γουλβς αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ προβλέπεται και μη υποχρεωτική οψιόν, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τραορέ από την πλευρά του έχει ήδη συμφωνήσει με τους Καταλανούς για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η οψιόν.

Official and confirmed. Adama Traoré joins Barcelona from Wolves on loan with buy option around €30m - not mandatory. 🔵🔴 #FCB



Adama has already agreed a potential five year deal with Barça in case they’ll sign him on a permanent in the summer. pic.twitter.com/veHJ8Wm3Zm