Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Έμιλ Χέσκι ανακάλυψε πρόσφατα ότι δύο από τα παιδιά του έχουν δρεπανοκυτταρική αναιμία, μια κληρονομική ασθένεια που μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά κι επηρεάζει κυρίως άτομα με αφρο-Καραϊβική καταγωγή.

Ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής, Έμιλ Χέσκι ξεκίνησε να δίνει αίμα αφού ανακάλυψε ότι δύο από τα παιδιά του έχουν το δρεπανοκυτταρικό γονίδιο. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία (sickle cell anemia ή drepanocytosis) είναι μια κληρονομική ασθένεια που μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά.

Οι φορείς του γονιδίου κινδυνεύουν να γεννήσουν παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία, η οποία ταλαιπωρεί κυρίως άτομα με αφρο-Καραϊβική καταγωγή. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία σημαίνει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν σχήμα δρεπανιού και όχι κυκλικό. Αυτό οδηγεί σε επώδυνα μπλοκαρίσματα που βλάπτουν τα κύρια όργανα και μπορεί να καταλήξουν σε θανατηφόρο εγκεφαλικό.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας αντιμετωπίζει μια απελπιστική έλλειψη μαύρων αιμοδοτών μετά την αύξηση της ζήτησης κατά 50% για τέτοιες μεταγγίσεις τα τελευταία τρία χρόνια.

Γι' αυτό και ο θρύλος του ποδοσφαίρου Έμιλ Χέσκι συνεργάστηκε με το τμήμα αιμοδοσίας του NHS, προκειμένου να ενθαρρύνει άλλους μαύρους δότες να εγγραφούν.

«Αυτή είναι μια σημαντική αιτία που με ενδιαφέρει, καθώς δύο από τα παιδιά μου έχουν δρεπανοκυτταρικό γονίδιο, που σημαίνει ότι αν και δεν έχουν δρεπανοκυτταρική διαταραχή, μπορούν να περάσουν στα μελλοντικά τους παιδιά. Χρειαζόμαστε μια ολόκληρη νέα γενιά αιμοδοτών, ειδικά ανθρώπους μαύρης κληρονομιάς. Επειδή είναι πιο πιθανό να δωρίσουν καλύτερα ταιριαστό αίμα για τη θεραπεία ατόμων με δρεπανοκυτταρική διαταραχή. Η παροχή αίματος είναι απλή και εύκολη και μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, της Λέστερ και της Άστον Βίλα.

Κάποιος που φέρει το δρεπανοκυτταρικό γονίδιο μπορεί να έχει παιδιά που γεννιούνται με τη νόσο, εάν ο σύντροφός του είναι επίσης φορέας. Εάν και οι δύο γονείς φέρουν δρεπανοκυτταρικό γονίδιο, τότε υπάρχει μία στις τέσσερις πιθανότητες να γεννηθεί κάποιος απόγονος με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

