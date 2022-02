Η Μάνσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητήριου Ποδοσφαίρου CIES που έχει το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο για μεταγραφικές κινήσεις τις τελευταίες 10 σεζόν, από τις ομάδες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κατέχει μια πρωτιά, την οποία ενδεχομένως δεν θα ήθελε να έχει, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση με τις περισσότερες δαπάνες για μεταγραφές ποδοσφαιριστών παγκοσμίως κατά την τελευταία δεκαετία.

Επειτα από έρευνα του Παρατηρητήριου Ποδοσφαίρου CIES (με έδρα την Ελβετία), οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν δαπανήσει από το 2012 έως και τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2022 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών (τα περισσότερα δηλαδή την τελευταία δεκαετία), εισπράττοντας μόλις 470 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις παιχτών σε άλλες ομάδες. Οπως καταλαβαίνει κανείς το σχετικό ισοζύγιο εξόδων έναντι εσόδων ανέρχεται σε 1,075 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη το περασμένο καλοκαίρι, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ξοδέψει για την ίδια χρονική περίοδο ποσό 1,699 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά έχει εισπράξει 715 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο των νυν πρωταθλητών Αγγλίας διαμορφώνεται σε 941 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι πλήρωσε 117 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζακ Γκρίλις, καθιστώντας τον τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία της Premier League. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι «κόκκινοι διάβολοι» προχώρησαν σε ηχηρές μεταγραφές, όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και σε ακριβές, όπως αυτή του Τζέιντον Σάντσο για τον οποίο έβγαλαν από τα ταμεία τους 85 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Στη σχετική λίστα και στην τρίτη θέση ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν, με ισοζύγιο 941 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην τέταρτη βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, με ισοζύγιο 650 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά οι πρώτες 5 ομάδες (δαπάνη : είσπραξη : ισοζύγιο):

