Οργή για τον Μέισον Γκρίνγουντ στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πολλούς οπαδούς να καίνε τις φανέλες του και να «ανεβάζουν» τα σχετικά στιγμιότυπα στο διαδίκτυο!

Σάλος έχει ξεσπάσει στον κόσμο της Premier League μετά τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Μέισον Γκρίνγουντ περί ξυλοδαρμού και σεξουαλικής επίθεσης κατά της συντρόφου του, Χάριετ Ρόμπσον.

Από την πρώτη στιγμή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπραξε τα δέοντα και έθεσε εκτός ομάδας τον 20χρονο επιθετικό, επιχειρώντας μάλιστα να εξαφανίσει οτιδήποτε την συνδέει με τον νεαρό Άγγλο. Η κατακραυγή προς το πρόσωπό του βέβαια δεν περιορίζεται απλώς εντός του «Ολντ Τράφορντ», αφού και οι οπαδοί της ομάδας εμφανίζονται έξαλλοι με τον ποδοσφαιριστή.

Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε τα πολλαπλά παραδείγματα φιλάθλων που αποφάσισαν να κάψουν φανέλες του Γκρίνγουντ και να ανεβάσουν τα σχετικά στιγμιότυπα στο διαδίκτυο!

Από την πλευρά τους πάντως, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν κάνει γνωστό πως θα παρέχουν δωρεάν αλλαγή ονόματος στις φανέλες του νεαρού Άγγλου, αν και όπως φαίνεται πολλοί οπαδοί πήραν ήδη την κατάσταση στα... δικά τους χέρια.

so depop sellers have started burning their greenwood shirts instead of selling them and we love to see it pic.twitter.com/jBb6pbO48e

Man Utd fans BURN Mason Greenwood shirts & flog memorabilia on eBay after striker’s rape arrest



Some United fans have been lighting their £65 shirts to destroy them, while others have even tried to scrape the name and numbers off. pic.twitter.com/JXp1PKh5mc