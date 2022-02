Λίνγκαρντ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μου είπε να μείνω εκτός για προσωπικούς μου λόγους»

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ με καυστικό τρόπο αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν αγωνίζεται, λέγοντας πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τον υπολογίζει.

Τον Οκτώβριο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε τον Τζέσι Λίνγκαρντ για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας στον Άγγλο επιτελικό χαφ συμβόλαιο με χαμηλότερες απολαβές από αυτές που παίρνει τώρα από τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Η απάντηση που έλαβαν όμως ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να αναζητήσει ομάδα για να παραχωρήσει τον Τζέσι Λίνγκαρντ. Παρά το ενδιαφέρον που έδειξε η Νιουκάστλ, για την απόκτηση του, ο 29χρονος άσος παρέμεινε στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μέω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Λίνγκαρντ αποκάλυψε πως ο σύλλογος τον συμβούλευσε να πει πως παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω δικών του προσωπικών θεμάτων. Κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν ισχύει, καθώς ο μοναδικός λόγος που δεν αγωνίζεται είναι το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται από τον Ράλφ Ράνγκνικ.

«Ο σύλλογος με συμβούλευσε να μείνω εκτός για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, το μυαλό μου είναι καθαρό, θα παραμείνω επαγγελματίας και θα δίνω το 100% όποτε με χρειάζονται», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent