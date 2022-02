Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε πέντε πολύ σημαντικές μεταγραφές για την ενίσχυση του ρόστερ της, βγάζοντας από τα ταμεία της ποσό που αντιστοιχεί σε όσα είχε δώσει συνολικά εδώ και... 14 χρόνια!

Οι «καρακάξες» μπορεί ν' αποκλείστηκαν με σοκαριστικό τρόπο από το Κύπελλο Αγγλίας πριν από λίγο καιρό και να μην κατάφεραν τουλάχιστον να έχουν έναν ρεαλιστικό στόχο, παρ' όλα αυτά, η εποχή των Σαουδαράβων στο ρόστερ φάνηκε και με το παραπάνω στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2022.

Πέντε προσθήκες, στα «φτερά» της άμυνας, στο κέντρο των μετόπισθεν, στα χαφ αλλά και στην επίθεση. Και τα νέα αφεντικά του συλλόγου, υπήρξε περίπτωση που έδειξαν πως εκείνοι θα κάνουν κουμάντο με όσους ποδοσφαιριστές θέλουν ν' αποκτήσουν κι όχι οι αντίπαλοι με το χρήμα που «μυρίζονται».

Η Νιούκαστλ πρωταγωνίστησε στο μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου του 2022, σε μια περίοδο όπου η Premier League έφτασε τελικά να έχει διαθέσει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό για προσθήκες στα ρόστερ, τον συγκεκριμένο μήνα.

Το συνολικό κόστος έφτασε στα 295 εκατομμύρια λίρες, Ο Ιανουάριος του 2018 θα κάνει, μάλλον, αρκετά χρόνια για να ξεπεραστεί, αφού τότε οι σύλλογοι είχαν διαθέσει 430 εκατομμύρια λίρες για να πάρουν ποδοσφαιριστές!

Η Νιούκαστλ είναι η ομάδα που έδωσε τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του 2022 και φυσικά διέθεσε το ποσό για την ακριβότερη μεταγραφή του Γενάρη του νέου έτους. Ο Μπρούνο Γκιμαράες είναι ό,τι πιο ακριβό αποκτήθηκε στην Premier League, με τον Βραζιλιάνο μέσο να καταφθάνει στο Νιούκαστλ έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών.

Οι Σαουδάραβες της Νιούκαστλ θέλησαν να ενισχύσουν το δυναμικό που έχει στα χέρια του ο Έντι Χάου, να μπουν κάποιες πρώτες βάσεις με μεταγραφές που θα κάνουν τον κόσμο να ξαναβρεί την ελπίδα του για το ανταγωνιστικό πρόσωπο που εύχεται ν' αντικρίσει από την ομάδα.

Οι «καρακάξες» διέθεσαν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου το ποσό των 90 εκατομμυρίων λιρών για πέντε ποδοσφαιριστές. Αυτό το νούμερο, είναι ακριβώς αυτό που είχε διαθέσει η Νιούκαστλ για μεταγραφές από το 2007 έως και τον Ιανουάριο του 2021.

Και για να μην είμαστε απόλυτα άδικοι, η ομάδα είχε δώσει 92 εκατομμύρια σε αυτό το διάστημα. Δυο περισσότερα. Τώρα, όμως, είναι η εποχή που το ταμείο είναι γεμάτο. Ακόμα κι έτσι, ωστόσο, χρειάστηκε να φανεί πως δεν θα ικανοποιείται κάθε ομάδα που θα... μυρίζεται το χρήμα.

Μπορεί ακόμα και τα 25 εκατομμύρια λίρες να φαντάζουν υπερβολικά όταν αφορούν στην προσπάθεια απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή 19 ετών. Ο νεαρός επιθετικός, Ούγκο Εκιτίκε, που μόλις το περασμένο καλοκαίρι προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Ρεμς και έχει ελάχιστη εμπειρία από μισή σεζόν που αγωνίστηκε ως δανεικός στην Βέιλε, φάνηκε να κάνει τις «καρακάξες» να βγάζουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό από τον λογαριασμό για να τον κάνουν δικό τους.

Μέχρι τη στιγμή που η γαλλική ομάδα αποφάσισε να ζητήσει 40 εκατομμύρια. Γιατί... έτσι. Γιατί μάλλον πίστεψε πως οι Σαουδάραβες θα τα έδιναν δίχως πολλά – πολλά. Γιατί δεν θα τους έλειπαν. Κι όμως, εκεί την πάτησαν οι Γάλλοι. Όσο κι αν ο Τύπος της χώρας αρχίζει και αναφέρει πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής απλά το ξανασκέφτηκε και θεώρησε ότι πιεζόταν πολύ με ένα τόσο μεγάλο βήμα, τόσο νωρίς, οι απαιτήσεις της ομάδας του οδήγησαν σε «ναυάγιο» από τη στιγμή που το ποσό ξέφυγε παντελώς.

Official statement by Reims and confirmation: “Despite of the offers made, Hugo Ekitike and the Stade de Reims have decided by mutual agreement to continue the adventure together”. 🚫⚪️ #NUFC #DeadlineDay