Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την άμεση παραχώρηση του Τζέσι Λίνγκαρντ και ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος.

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ είχε τετ α τετ σήμερα (31/1) με τον Ραλφ Ράγκνικ και του ζήτησε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου. Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε δύο μνηστήρες, τη Νιούκαστλ και τη Γουέστ Χαμ, με την οποία είχε βγάλει «μάτια» στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν.

Προς απογοήτευση του Λίνγκαρντ οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επέλεξαν να τον κρατήσουν στις τάξεις τους μέχρι το τέλος της σεζόν και μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Νησί, ο Ράγκνικ ποντάρει αρκετά πάνω του. Με βάση τα τωρινά δεδομένα ο Βρετανός μεσοεπιθετικός θα αποχωρήσει οριστικά από το «Ολντ Τράφορντ» το ερχόμενο καλοκαίρι, που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του.

Jesse Lingard will sure at Man United, final decision has been made. The plan was always that Jesse would stay - club convinced he will be an important player in second half of season. 🔴 #MUFC



Jesse’s expected to leave Man United as free agent at the end of the season. pic.twitter.com/KGDnXOI8Rt