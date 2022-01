Παίκτης της Νιούκαστλ είναι με κάθε επισημότητα ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Αγγλία για τα επόμενα 4,5 χρόνια!

«Το καλό πράγμα αργεί να γίνει» ορίζει η γνωστή θυμοσοφία, όμως στη Νιούκαστλ μπορούν πλέον να χαμογελούν μιας και κατάφεραν να επισημοποιήσουν τη συμφωνία τους με τη Λυών για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες.

Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι Άγγλοι κατάφεραν να δώσουν τα χέρια με τους Λιονέ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής αντί 42+8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο γαλλικός σύλλογος θα διατηρήσει το 20% των εσόδων από κάποια μελλοντική μεταπώληση.

Από την πλευρά του ο Βραζιλιάνος μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί πλέον επισήμως το τρίτο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της Νιούκαστλ μετά τους Τρίπιερ και Γουντ.

Παράλληλα ο Γκιμαράες ενδέχεται σύντομα να τιτλοφορεί ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Magpies, καθώς σε περίπτωση που ενεργοποιήσει όλα τα μπόνους θα πάρει τα πρωτεία από τον Ζοέλιντον για τον οποίον είχαν δαπανηθεί 44 εκατομμύρια ευρώ πίσω στο 2019.

