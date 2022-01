Η Άστον Βίλα επιχείρησε να κάνει ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή αυτό τον μήνα, όμως, η Γιουβέντους αρνήθηκε να της παραχωρήσει τον Μπεντακούρ για 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Στίβεν Τζέραρντ νοικοκυρεύει την Άστον Βίλα τον φετινό Ιανουάριο και κάνει σημαντικότατες προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας ώστε το σύνολο που έχει υπό την ευθύνη του να παρουσιάζεται όλο και πιο ανταγωνιστικό.

Μετά τον Κουτίνιο, τον Ντιν, τον Όλσεν και τον Τσέιμπερς, ο Τζέραρντ προσπάθησε να πάρει και τον Ροντρίγκο Μπεντακούρ, αλλά απέτυχε. Η Γιουβέντους έλαβε την προσφορά των 24 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ουρουγουανό χαφ και την απέρριψε.

