Περέιρα για τις αντιδράσεις οπαδών της Έβερτον: «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό» (vid)

Ο Βίτορ Περέιρα βλέποντας τις αντιδράσεις των οπαδών της Έβερτον για την ενδεχόμενη πρόσληψή του εξέφρασε την θλίψη αλλά και την απορία του, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, μετά το «διαζύγιο» με τη Φενέρμπαχτσε, αποτελεί το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Έβερτον. Ωστόσο, οι οπαδοί των «ζαχαρωτών» έχουν εντείνει τις διαμαρτυρίες τους για τον επικείμενο διορισμό του Βίτορ Περέιρα ως προπονητή της ομάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πάντως από την πλευρά του επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο «Sky Sports» ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Έβερτον και εμφανίστηκε απορημένος και πονεμένος με τις αντιδράσεις των οπαδών.

«Φυσικά πονάω και είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν είχα ποτέ τέτοιου είδους σχόλια για μένα. Το βιογραφικό μου μιλάει από μόνο του. Είναι η ατμόσφαιρα έτσι, γιατί ο σύλλογος δεν είναι σε καλή θέση. Οι οπαδοί έχουν το πάθος και αυτό το πάθος, νομίζω, είναι η δύναμη αυτού του συλλόγου. Θυμάμαι πολύ καλά όταν έβλεπα αγώνες της Έβερτον πριν από μερικά χρόνια, και μερικές φορές οι οπαδοί κέρδιζαν το παιχνίδι.

Το πάθος στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να επαναφέρει αυτό το θετικό πάθος στους οπαδούς. Δεν το εκλαμβάνω ως προσωπική επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βρετανικό Μέσο, ο Βίτορ Περέιρα.

🗣 "I had a few interviews. We discussed everything, I gave my point of view about the club."



Everton managerial candidate Vítor Pereira reveals what happened during his interview with the club pic.twitter.com/UJinA3b5NS