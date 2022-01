Και πως να τον αφήσει να φύγει; Ο Τόμας Φρανκ ανανέωσε το συμβόλαιό του στην Μπρέντφορντ μέχρι και το 2025, έχοντας παρουσιάσει φέτος στην Premier League ένα σύνολο απόλυτα ανταγωνιστικό.

Οι «bees» ναι μεν τρέχουν ένα σερί τεσσάρων ηττών στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, όμως, η διοίκηση του κλαμπ με αυτή την κίνηση και την συμφωνία με τον Φρανκ, δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον κόουτς.

Η Μπρέντφορντ αγωνίζεται φέτος στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 74 χρόνια.

Έχει καταφέρει να ζορίσει Τσέλσι, Σίτι, να νικήσει την Έβερτον, την Γουλβς και την Γουέστ Χαμ, ενώ, έχει καταφέρει να πάρει και εντυπωσιακή ισοπαλία με το τελικό 3-3 απέναντι στη Λίβερπουλ.

Η έναρξη που έκανε, πάντως, στη φετινή Premier League, ήταν μαγική με το 2-0 επί της Άρσεναλ.

Ο σύλλογος θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Τόμας Φρανκ γι' ακόμα 3,5 χρόνια, με τον 48χρονο κόουτς να είναι στη θέση αυτή από τον Οκτώβρη του 2018.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY