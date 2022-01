O Εμερίκ Λαπόρτ ανέβασε φωτογραφία με το πληγωμένο του πόδι, μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Άρμστρονγκ, το οποίο δεν τιμώρησε με κόκκινη ο διαιτητής ακόμα και μετά από εξέταση στο VAR.

O σκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι στον ισόπαλο αγώνα με τη Σαουθάμπτον, Εμερίκ Λαπόρτ αποχώρησε με μια βαθιά πληγή από τον αγώνα με τους «Αγίους». Στο 79' ο Στιούαρτ Άρμστρονγκ χτύπησε με τις τάπες τον διεθνή Ισπανό στόπερ στον μηρό, όμως ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα αντί για κόκκινη, ενώ η απόφαση δεν άλλαξε μετά την εξέταση του VAR. O κεντρικός αμυντικός των «Πολιτών» ανέβασε στα Social Media μια φωτογραφία από το χτυπημένο του πόδι και... ευχαρίστησε για το «σουβενίρ», κάνοντας λόγο για το τραύμα του.

Laporte is going to be feeling this challenge for a bit 😬 pic.twitter.com/U1KyDDumUx