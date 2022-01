Η πρόσφατη έρευνα του CIES συγκέντρωσε τις ομάδες που κερδίζουν πιο συχνά πέναλτι στα μεγάλα πρωταθλήματα την τελευταία τριετία και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιγουράρει στην κορυφή της λίστας.

Στο ερώτημα για το «ποια ομάδα κερδίζει τα περισσότερα πέναλτι» στην Ευρώπη, η έρευνα του CIES Football Observatory ήρθε να δώσει ξεκάθαρει απάντηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Κι ο τίτλος ανήκει επίσημα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, από την έναρξη της σεζόν 2018/19 μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου του 2022, οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι η ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι στις Top-5 λίγκες κι ως εκ τούτου κερδίζει συχνότερα την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα από κάθε άλλη!

Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ μετρά ένα κερδισμένο πέναλτι ανά 299 αγωνιστικά λεπτά, που μεταφράζεται σε κάτι παραπάνω από τρεις αγώνες. Καμία άλλη δεν έχει σπάσει το «φράγμα» των 40 εκτελέσεων την τελευταία τετραετία, με τις ιταλικές δυνάμεις, Ίντερ, Λάτσιο (38), Μίλαν και Γιουβέντους (37) να ακολουθούν και την Παρί να κατατάσσεται στο Νο2 ως προς τη συχνότητα των πέναλτι (ένα ανά 305 αγωνιστικά λεπτά, 36 εκτελέσεις).

Τη λίστα ολοκληρώνουν τρεις ακόμα ομάδες από το γαλλικό πρωτάθλημα, η Λιλ, η Λανς και η Μονακό.

Δείτε αναλυτικά το γράφημα με την πρώτη 10άδα:

Highest penalty frequency since 2018/19 as per @InStatFootball for clubs in the big-5⃣ @ManUtd at the ahead of @PSG_inside & @OfficialSSLazio 🤓 Data for teams from 3⃣1⃣ European leagues in today @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/MDIHewxmf9 pic.twitter.com/q208aiaZux