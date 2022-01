Ο Στίβεν Τζέραρντ όπως το έκανε στο «Ολντ Τράφορντ» πριν από λίγο καιρό, έτσι και τώρα στο «Γκούντισον Παρκ» έδειξε σε όλους τους... εχθρούς του ότι δεν «μασάει»!

Ο νυν κόουτς της Άστον Βίλα αντιμετώπισε εκ νέου εχθρική υποδοχή από το αντίπαλο κοινό, μετά την πρόσφατη επιστροφή του στο «Ολντ Τράφορντ».

Λόγω και της τεράστιας ιστορίας του με τη φανέλα της Λίβερπουλ δεν θα γινόταν ν' αποφύγει τα γιουχαΐσματα και τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

Παρ' όλα αυτά κρατούσε ψηλά το κεφάλι, τους κοιτούσε συνεχώς και χαμογελούσε για να τους ενοχλήσει περισσότερο!

