O Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μπαρτσελόνα και η Τσέλσι δίνει πέντε εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από τώρα, ενώ θα μπορούσε να τον «κλείσει» από τώρα για το καλοκαίρι ως ελεύθερο.

Το «σίριαλ» Μπαρτσελόνα - Ντεμπελέ συνεχίζεται. Ο μάναντζερ του Γάλλου εξτρέμ σε δηλώσεις του επισήμανε πως η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να χάσει μόνη της τον ποδοσφαιριστή, το κλαμπ έδωσε τελεσίγραφο πως αν δεν ανανεώσει θα πουληθεί μέχρι το τέλος του μήνα και από την πλευρά του ο Τσάβι τον έκοψε από την αποστολή του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως ο διεθνής ακραίος επιθετικός ξεκαθάρισε ανοιχτά πως δε θα υποκύψει σε εκβιασμούς.

Τη «λύση» στην υπόθεση φέρεται πως μπορεί να την δώσει η Τσέλσι. Σύμφωνα με τη «Sun» οι Λονδρέζοι σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση στους Καταλανούς, ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, για να αποκτήσουν τον Ντεμπελέ άμεσα, ενώ θα μπορούσαν να τον «κλείσουν» από τώρα για το καλοκαίρι, ώστε να τον πάρουν ως ελεύθερο.

Εάν η περίπτωση προχωρήσει τότε ο Γάλλος ακραίος επιθετικός θα επανενωθεί, με τον προπονητή που τον «εκτόξευσε» στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τόμας Τούχελ. Ο Ντεμπελέ αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Γερμανού εξτρέμ τη σεζόν 2016/17, στα 19 του χρόνια και μέτρησε 49 συμμετοχές, με 10 γκολ και 21 ασίστ, σε 3.387 λεπτά.

Barcelona will have to pay an additional five million euros to Dortmund if they sell Ousmane Dembélé before the end of his contract. #FCB #BVB [AS] pic.twitter.com/MjO27KorrO