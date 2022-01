Ο ρέκορντμαν σε συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ, Ούγκο Γιορίς, υπέγραψε εύκολα την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα μέχρι και το 2024.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας που ανήκει στα «σπιρούνια» από το 2012, όταν και μετακινήθηκε από την Λυών στο Λονδίνο, θα συνεχίσει την ιστορία του με το κλαμπ της αγγλικής πρωτεύουσας για δυο χρόνια ακόμα.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα πλέον, οι δύο πλευρές έβαλαν τις υπογραφές στα συμβόλαια και η κοινή τους διαδρομή θα επεκταθεί μέχρι και το 2024, όταν πλέον θα έχουν κλείσει μια 12ετία!

Ο Γιορίς είναι ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ αυτή τη στιγμή και φυσικά είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ του 2018.

Σε συλλογικό επίπεδο με την Τότεναμ, ακόμα περιμένει το πρώτο τρόπαιο, αφού έχει δώσει το «παρών» στον χαμένο τελικό του Champions League το 2019 και σε δυο χαμένους τελικούς League Cup.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.