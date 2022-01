Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί ο Ραλφ Ράγκνικ σε συνάντηση με τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισηγήθηκε την αντικατάσταση των Μαγκουάιρ, Σο και Γουάν-Μπισάκα.

Ο ρόλος του Ράλφ Ράγκνικ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, όμως από το καλοκαίρι και για την επόμενη διετία θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο κλαμπ.

Σύμφωνα με δημόσιευματα από την Αγγλία ο Γερμανός τεχνικός σε πρόσφατη συνάντηση του με μέλη της διοίκησης των «Κόκκινων Διαβόλων» έκανε τις πρώτες του εισηγήσεις και στάθηκε στα πρόσωπα της αμυντικής γραμμής. Πιο συγκεκριμένα ο Ραλφ Ράγκνικ φέρεται να ζήτησε την αντικατάσταση του αρχηγού της ομάδας, Χάρι Μαγκουάιρ, του Λουκ Σο στο αριστερό άκρο της άμυνας και τους Άαρον Γουάν-Μπισάκα στο δεξί.

Εκτός από τους παίκτες που «έκοψε» από την επόμενη ημέρα της Γιουνάιτεντ ο Γερμανός μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Φρεντ, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες, υπό τις οδηγίες του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δέχθηκε σκληρή κριτική, ενώ έκανε και προτάσεις για την ενίσχυση του ρόστερ «ρίχνοντας» στο τραπέζι τα ονόματα των Μαξ Κίλμαν (Γουλβς) και Αμαντού Χαϊνταρά (Λειψία).

