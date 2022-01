Οι πιο παράξενες δηλώσεις της χρονιάς, προπονητής μιλάει για πιγκουίνους και σκύλους που μιλούν γιαπωνέζικα (vid)

Ο προπονητής της Όλντερσοτ Τάουν, Μαρκ Μόλεσλι μπέρδεψε τους πάντες με την συνέντευξη που κλήθηκε να δώσει πριν τον αγώνα της ομάδας του με την Μπρόμλεϊ.

Η Όλντερσοτ Τάουν γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Μπρόμλεϊ για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας κι έτσι αποκλείστηκε από την διοργάνωση.

Πριν τη σέντρα όμως, ο τεχνικός των γηπεδούχων Μαρκ Μόλεσλι κλήθηκε να μιλήσει για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αλλά και για την εικόνα της Όλντερσοτ Τάουν. Μόνο που ο 40χρονος Άγγλος προπονητής θέλησε να μπερδέψει τον ρεπόρτερ που του έκανε τη συνέντευξη και μιλούσε με... γρίφους.

Οχι μόνο ρώτησε αν οι πιγκουίνοι κρυώνουν, αλλά και αν ένα δέντρο κάνει θόρυβο όταν πέφτει και δεν είναι κανείς εκεί για να το ακούσει. Μία συνέντευξη η οποία θύμισε σε μεγάλο βαθμό εκείνες που έδινε ο Ερίκ Καντονά.

«Αν ένα δέντρο πέσει, και δεν υπάρχει κανείς εκεί για να το ακούσει, κάνει θόρυβο; Κρυώνουν οι πιγκουίνοι; Πώς φεύγει το νερό από την ντουζιέρα, με τη φορά του ρολογιού ή ανάποδα όταν βγάζουμε την τάπα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα μας γίνουν, υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να έχουμε απαντήσεις. Ψάχνουμε για λύσεις και πρέπει να λύνουμε εξισώσεις μερικές φορές. Ο Σαμ έχει υπέροχο κούρεμα, ξεκίνησαν να μακραίνουν τα μαλλιά του. Ο Κουπς είναι εδώ δουλεύοντας σιωπηλά. Ο Ρόμπι είναι για πρώτη φορά ήσυχος. Ο Τέρι αγόρασε έναν χαρτοφύλακα, ξέρετε, με τέσσερις σκύλους που μιλούν γιαπωνέζικα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μόλεσλι θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μπερδέψει τον ρεπόρτερ.

One of the best pre-match interviews ever? 😂



ICYMI, Aldershot Town boss Mark Molesley gave an interesting insight ahead of his side's FA trophy game yesterday... 🎙🍿 pic.twitter.com/AmUdpemOow