Οι Κλοπ και Τούχελ έχουν κατακτήσει τα βραβεία των καλύτερων προπονητών της χρονιάς στις τρεις τελευταίες απονομές της FIFA και απέδειξαν πως η γερμανική σχολή με την μετακόμισή στην Αγγλία, κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη.

Ο Τόμας Τούχελ από την έναρξη του 2021 όταν και ανέλαβε την Τσέλσι στη θέση του Φρανκ Λάμπαρντ, έχοντας απολυθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2020, έκανε το κλαμπ της αγγλικής πρωτεύουσας να... συνέλθει.

Αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής για την FIFA, για το έτος που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες. Ο Γερμανός τεχνικός διόρθωσε... σχεδόν τα πάντα, έκανε τους παίκτες που δεν μπορούσαν ν' αποδώσουν επί Λάμπαρντ, να είναι ουσιαστικοί και να συνεισφέρουν στους «μπλε», με αποτέλεσμα δυο τρόπαια, έναν χαμένο τελικό και αισίως ακόμα μια διεκδίκηση τροπαίου στην Αγγλία με το Carabao Cup.

Η Τσέλσι με τον Τούχελ κατάφερε ν' αναρριχηθεί στην κορυφή της Ευρώπης δίχως να το περιμένει κανείς, φτάνοντας μέχρι και τον θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ντραγκάο». Κατέκτησε και το ευρωπαϊκό Super Cup απέναντι στη Βιγιαρεάλ, έχασε όμως το Κύπελλο του 2021 από τη Λέστερ και πλέον θέλει το φετινό LeagueCup στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» την 27η του Φλεβάρη.

Σε 53 παιχνίδια έχει καταγράψει 34 νίκες ως κόουτς της Τσέλσι, έχει 8 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες, ενώ, η ομάδα του στη δική του εποχή στην άκρη του πάγκου έχει σκοράρει 90 φορές και έχει δεχθεί 32 τέρματα.

Από την πλευρά του, ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν εκείνος που είχε κατακτήσει τη διάκριση για τον κορυφαίο προπονητή τις δυο προηγούμενες χρονιές. Για το 2019 και το 2020 ο Γερμανός προπονητής ήταν εκείνος που θριάμβευσε και με όσα πέτυχε στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ φυσικά δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας και αμφισβήτησης για τη δικαιοσύνη και την πανάξια βράβευσή του από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Με κατάκτηση του Champions League στον τελικό με την Τότεναμ το 2019, έχοντας σημειώσει μια από τις πιο επικές ανατροπές στα χρονικά της διοργάνωσης με το 4-0 επί της Μπαρτσελόνα στην ρεβάνς των ημιτελικών, ο Kloppo δεν γινόταν να χάσει τη διάκριση από κάποιον άλλον συνάδελφό του.

Κι επειδή η μοίρα του, αλλά και των «κόκκινων», (μάλλον) είχε προετοιμάσει ένα ιδιαίτερο σενάριο, όταν ο σύλλογος του λιμανιού ανέβηκε στην κορυφή της Premier League για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια μέσα στο 2020, όλα συνέβησαν εν μέσω πανδημίας.

Με άγνοια για τη διαχείριση του αόρατου εχθρού, με την ζωή να μπαίνει στο pause, με τα γήπεδα να κλείνουν για τον κόσμο και τους αριθμούς κρουσμάτων και θυμάτων του Covid να προκαλούν τρέλα και απόγνωση, η Λίβερπουλ του Κλοπ κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και πάλι ο κόουτς της ομάδας ήταν εκείνος που πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή για το 2020 από την FIFA.

3x3 για τους Γερμανούς της Premier League μετά και την επιτυχία του Τόμας Τούχελ, με την γερμανική σχολή να καταθέτει διαπιστευτήρια επί αγγλικού εδάφους, με κερδισμένο φυσικά το βρετανικό ποδόσφαιρο.