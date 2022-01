Ο Φρεντ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που θέλουν αυτόν και άλλους συμπαίκτες του να αποχωρούν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα είναι τραγική. Οι «κόκκινοι διάβολοι» διανύουν ίσως μία από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία τους κι αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι 17 παίκτες της Γιουνάιτεντ πως έχουν εκφράσει τάσεις φυγής από τον σύλλογο.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Φρεντ, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 19 συμμετοχές με απολογισμό δύο τέρματα και δύο ασίστ. Ωστόσο, ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος, μέσω των social media, τοποθετήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από το «Ολντ Τράφορντ» και τη σχέση του με τον Ραλφ Ράνγκνικ, τονίζοντας πως όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

«Τις τελευταίες ημέρες διάβασα πολλές ψευδείς ειδήσεις που αφορούσαν το όνομά μου και άλλους αθλητές της ομάδας. Δεν συνηθίζω να απαντώ δημόσια σε αμφιλεγόμενα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνω.

Θέλω απλώς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και δεν έχω εκφράσει ποτέ καμία δυσαρέσκεια και το ενδεχόμενο να φύγω από τον σύλλογο. Μην παραπλανηθείτε από ψευδείς ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεγάλη αφοσίωση για να επιδιώξουμε τους στόχους μας», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Φρεντ.

I just want to say that I am very happy here and I have never expressed any dissatisfaction and the possibility of leaving the club. Don't get misled by fake news. We will continue to work with great dedication to pursue our goals.