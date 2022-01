Η πρώτη μεταγραφή των Σαουδαράβων είναι γεγονός στη Νιούκαστλ, η οποία με ανακοίνωσή της επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Κίεραν Τρίπιερ.

Ηταν μια συζήτηση που είχε κρατήσει εδώ και κάμποσες εβδομάδες, όμως φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε την πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής καθώς τα βρήκε με την Ατλέτικο για την απόκτηση του Τρίπιερ.

Η μεταγραφή του 31χρονου Άγγλου αμυντικού κόστισε 14,5 εκατομμύρια ευρώ και από την πλευρά του ο Τρίπιερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στη Νιούκαστλ. Όλοι γνωρίζουν ότι οι οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι και θα δώσω τα πάντα για αυτούς. Ανυπομονώ να πάω στη δουλειά. Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο και τους οπαδούς για το πολύ θερμό καλωσόρισμα που έχω λάβει μέχρι στιγμής», ανέφερε κατά την παρουσίασή του ο Τρίπιερ.

Ετσι, ο έμπειρος μπακ επιστρέφει στο Νησί μετά από δύο χρόνια, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Μάντσεστερ Σίτι, Μπάρνσλεϊ, Μπέρνλι και φυσικά στην Τότεναμ, με την οποία έπαιξε τέσσερα χρόνια κι έφτασε ως τον τελικό του Champions League το 2019.

Συνολικά με τη φανέλα της Ατλέτικο κατέγραψε 86 συμμετοχές με 11 ασίστ και πανηγύρισε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Introducing the first signing of our new era... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



⚫️⚪️ pic.twitter.com/ePn49XQia2