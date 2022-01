Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Γουλβς, προχώρησε στην απόκτηση Ιάπωνα ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα του διεθνή μέσου, Χαγιάο Καβάμπε από την ελβετική Γκρασχόπερς Ζυρίχης.

Με τη φανέλα της Γουλβς θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3,5 χρόνια ο Καβάμπε, ο οποίος έγινε και ο πρώτος Ιάπωνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνίζεται με τους «λύκους».

Ο 26χρονος μέσος αγωνιζόταν στη Σανφρέτσε Χιροσίμα και φέτος εντυπωσίασε στο ελβετική πρωτάθλημα με την Γκρασχόπερς. Συνολικά κατέγραψε 18 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ παράλληλα μετράει τέσσερις συμμετοχές με ένα γκολ με την φανέλα της εθνικής Ιαπωνίας.

Βέβαια, ο Καβάμπε θα παραμείνει ως το τέλος της σεζόν στην Γκρασχόπερς και το καλοκαίρι θα ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα με την ομάδα της Γουλβς.

The Japanese international midfielder signs from @gc_zuerich on a three-and-a-half-year deal.



Hayao is expected to return on loan to complete the season in Switzerland ​after spending January in the Black Country.



✍️🗞