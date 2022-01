Αθπιλικουέτα: «Ήταν καθαρή κόκκινη κάρτα στον Μανέ» (vid)

«Καθαρή κόκκινη» ήταν για τον Θέσαρ Αθπιλικούετα η αγκωνιά που δέχθηκε από τον Σαντιό Μανέ, με τον αρχηγό της Τσέλσι να επιμένει πως ο Σενεγαλέζος θα έπρεπε να είχε αποβληθεί.

Τσέλσι και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», σε μια αναμέτρηση που έχει θέσει γερή υποψηφιότητα για μια από τις καλύτερες ολόκληρης της σεζόν στην Premier League!

Παρόλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά αν ο Σαντιό Μανέ είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα στο ξεκίνημα του ματς (1΄) για την αγκωνιά του στον Θέσαρ Αθπιλικούετα

Αυτό τουλάχιστον θεωρεί ο αρχηγός της Τσέλσι, ο οποίος έκανε σαφές πως ο Σενεγαλέζος θα έπρεπε να είχε αποβληθεί για αυτή την ενέργεια, γεγονός που θα διατάρασσε σημαντικά τις ισορροπίες του αγώνα.

«Είναι καθαρή κόκκινη. Δεν έχει σημασία αν ήταν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, δεν πάει στη μονομαχία και δεν βλέπει τη μπάλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του αγώνα» ήταν τα λόγια του Ισπανού μετά το φινάλε.

🗣 "It's a clear red, he doesn't want to challenge, he doesn't see the ball."



César Azpilicueta says he doesn't understand why Sadio Mane was not sent off in the opening moment of the match pic.twitter.com/GG82gWelcz