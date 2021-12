Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ο κόσμος του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του κι εκείνος έβγαζε φωτογραφίες την εξέδρα (vid)

Παραμονή των 80ων του γενεθλίων ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ», ο κόσμος της αγαπημένης του Γιουνάιτεντ έδειξε την αγάπη του με το πανό για την ιδιαίτερη μέρα του Σκωτσέζου κι εκείνος έβγαζε φωτογραφίες την κερκίδα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα όμορφο δώρο στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τη νίκη που πήρε η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ απέναντι στην Μπέρνλι με το τελικό 3-1, κλείνοντας με θετικό αποτέλεσμα το 2021.

Ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην κόουτς του συλλόγου ήταν παρών στα επίσημα, ο κόσμος της ομάδας αποκάλυψε ένα μεγάλο πανό με ευχή για τα 80α γενέθλια του Σερ Άλεξ κι εκείνος χαμογελαστός έβγαζε φωτογραφίες την εξέδρα.

Sir Alex taking a photo of his birthday banner is just so wholesome ❤️ pic.twitter.com/P1ILc7dmhh