Ζοσέ Σα, ο κορυφαίος κίπερ της φετινής Premier League με... αποδείξεις (vids)

Πρώτος σε ποσοστό αποκρούσεων, τρίτο καλύτερο παθητικό, έχοντας αποσοβήσει εφτά γκολ για τη Γουλβς! Ο Ζοσέ Σα έχει κατεβάσει ρολά από την αρχή της σεζόν κι ο άτυπος τίτλος του κορυφαίου κίπερ της Premier League για τον πρώτο γύρο τού ανήκει δικαιωματικά.

Το περασμένο καλοκαίρι η Γουλβς βρήκε τον αντικαταστάτη του Ρούι Πατρίσιο στο πρόσωπο του Ζοσέ Σα. Ο Πορτογάλος κίπερ πήρε μεταγραφή 8 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό με προορισμό τους Λύκους κι έκανε το step-up της καριέρας του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από μια διετία στα ελληνικά γήπεδα. Τηρουμένου του ποσού που δαπάνησαν, οι άνθρωποι της Γουλβς πρέπει να αισθάνονται ήδη την ικανοποίηση της απόσβεσης, καθώς από το πρώτο μισό κιόλας της σεζόν ο 28χρονος πορτιέρε αποδεικνύεται υπέρ-πολύτιμος για το σύνολο του Μπρούνο Λάζε. Πολύ περισσότερο, αναδύεται σε έναν από τους κορυφαίους κίπερ της Premier League, με τις επιδόσεις του σε όλες τις κατηγορίες να μαρτυρούν, μάλιστα, πως είναι το Νο1!

Με τον πρώτο γύρο να έχει τυπικά ολοκληρωθεί και ορισμένα ματς να εκκρεμούν λόγω των μαζεμένων αναβολών, έγινε γνωστή μία κατάταξη των 20 τερματοφυλάκων με τα βασικά τους στατιστικά στη σεζόν: τελικές που δέχθηκαν, γκολ που δέχθηκαν, τα xGoals, δηλαδή ο προβλεπόμενος αριθμός γκολ που θα έπρεπε να έχουν δεχθεί βάσει της ποιότητας των τελικών του αντιπάλου και το ποσοστό των συνολικών αποκρούσεων. Επιπλέον, παρατίθεται με χρωματιστή ένδειξη το πόσα γκολ έχει αποτρέψει με τις αποκρούσεις του ο κάθε τερματοφύλακας σε συνάρτηση πάντα με την πρόβλεψη των xGoals. Κι ο Ζοσέ Σα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις, όντας ο πιο αποτελεσματικός με το εξωπραγματικό 85,1%.

Σε σύνολο 67 τελικών, ο Πορτογάλος έχει επιτρέψει μόλις 14 γκολ, με αποτέλεσμα η Γουλβς να διαθέτει την 3η καλύτερη άμυνα του φετινού πρωταθλήματος, πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι (12) και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τσέλσι (13). Μόνο που σε σχέση με τους Έντερσον και Εντουάρ Μεντί, ο Σα έχει πετύχει αυτή την επίδοση σε 15 και 26 περισσότερες τελικές αντίστοιχα. Ο Σενεγαλέζος κίπερ των Μπλε ακολουθεί σε ποσοστό αποκρούσεων (82,7%), ενώ ο Έντερσον βρίσκεται χαμηλότερα με 73,2%.

Η απόλυτη ουσία, όμως, των επιδόσεων του Σα καθρεφτίζεται στα πόσα γκολ έχει αποτρέψει χάρη στις επεμβάσεις του. Η απάντηση είναι 6,7, «στρογγυλά» επτά, δηλαδή το 1/3 όσων θα έπρεπε να έχει δεχθεί η ομάδα του στη φετινή σεζόν! Ο μοναδικός που τον ξεπερνά σε αυτή την κατηγορία είναι ο Νταβίντ Ντε Χεά με το απίθανο 7,6, δείγμα του «χάους» που επικρατεί στην αμυντική λειτουργία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ισπανός, ωστόσο, συγκριτικά με τον Σα έχει αντιμετωπίσει 14 περισσότερες τελικές (μόνο η Νόριτς, η Λιντς και η Λέστερ επιτρέπουν περισσότερες από τον αντίπαλο) και το συνολικό ποσοστό του είναι σαφώς πιο «γήινο» (70,4%) και πολύ χαμηλότερο από το 85,1% του Πορτογάλου.

Δείτε παρακάτω τον αναλυτικό πίνακα:

Shot stopping in Premier League | 2021-22



De Gea has been at his shot stopping best this season & has rescued United multiple times. Dave Saves.

José Sá has been a brilliant signing for Wolves.

Robert Sanchez is quite underrated



Feedback appreciated! pic.twitter.com/rh1NW6yvSD