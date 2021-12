Ζοσέ Σα: Στο Top-5 με τα περισσότερα clean sheet στην Premier League (vids)

Ο Ζοσέ Σα βρίσκεται στους πέντε καλύτερους τερματοφύλακες της Premier League με τα περισσότερα clean sheet έως τώρα.

Ιδανικά εξελίσσεται η φετινή σεζόν για τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα στην Γουλβς. Ο 28χρονος Πορτογάλος έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του σήμερα να βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 25 βαθμούς και στο -3 από την πρώτη πεντάδα.

Στο πρόσφατο ντέρμπι των «λύκων» με την Τσέλσι (0-0), ο Ζοσέ Σα υπερασπίστηκε γι' ακόμα μια φορά την εστία του συλλόγου και διατήρησε ανέπαφη την εστία του. Αυτή ήταν και η έβδομη φορά που ο έμπειρος πορτιέρε δεν δέχθηκε τέρμα από αντίπαλο κι έτσι βρίσκεται στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας με τα περισσότερα clean sheet.

Μόνο οι Άαρον Ράμσντεϊλ (8), Έντουαρντ Μεντί (8), Άλισον (9) και Έντερσον (10) έχουν έως τώρα περισσότερα από τον Ζοσέ Σα. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το γεγονός ότι Σα και Γουλβς γενικότερα έχουν δεχθεί μόλις 14 τέρματα σε 18 παιχνίδια.

Wolves' games have seen the fewest goals in the Premier League so far this season:



◉ 13 goals scored

◎ 14 goals conceded



José Sá has kept seven clean sheets. 👏 pic.twitter.com/wCBgrwxp1P