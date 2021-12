Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Καλύτερα να αποσυρθώ παρά να παίξω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνόλντ δηλώνει πιστός στη Λίβερπουλ και υποστηρίζει πως του είναι προτιμότερο να «κόψει» το ποδόσφαιρο από το να παίξει για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

H αντιπαλότητα της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια από τις μακροβιότερες και μεγαλύτερες στην ιστορία της Premier League. Πρόκειται για ένα ντέρμπι που μπαίνει στην ίδια κατηγορία με το «Old Firm» της Σκωτίας, το «Clasiso» της Ισπανίας, το «Superclasico» της Αργεντινής και το «Derby della MadonninaDerby della Madonnina», του Μιλάνου.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνόλντ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει «ανδρωθεί» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Λίβερπουλ και έχει φτάσει στην ηλικία των 23 ετών να θεωρείται εκ των κορυφαίων δεξιών μπακ του κόσμου.

Σε συνένετυξη του στο «Sky Sports» o Άγγλος μπακ-χαφ σε ερώτηση για το αν θα προτιμούσε να σταματήσει το ποδόσφαιρο ή να πάει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ξεκάθαρος και χωρίς να διστάσει απάντησε πως θα κρεμούσε τα παπούτσια του.

Trent could never play for Man United 😅 pic.twitter.com/9tw95wVakj