Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε τον Σαρπ για βοηθό του Ράνγκνικ

Ο Γιούαν Σαρπ είναι το νέο «δεξί χέρι» του Ραλφ Ράνγκνικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον υπηρεσιακό κόουτς της ομάδας να εισηγείται την συγκεκριμένη προσθήκη στο επιτελείο του.

Ο Σαρπ γνωρίζεται με τον Ράνγκνικ από από τους New York Red Bulls (και μετέπειτα συνεργάστηκαν και στην Τορόντο) όπου τότε το νέο μέλος του τεχνικού τιμ των «κόκκινων διαβόλων» ήταν αναλυτής επιδόσεων της ομάδας.

Αργότερα βρέθηκε και στην Λοκομοτίβ Μόσχας και πλέον ανήκει ανήκει στο επιτελείο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά και τις αποχωρήσεις των Μάικλ Κάρικ και Κίεραν ΜακΚένα.

Έχει θητεύσει επίσης και ως director of performance analysis στο Northwestern University των ΗΠΑ.

