Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας και οι σταρ των Reds έστειλαν χριστουγεννιάτικες ευχές σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ φόρεσαν σκουφάκια Άη-Βασίλη και μοίρασαν χαμόγελα στα παιδιά του «Alder Hey», σε μια υπέροχη έκπληξη για τους μικρούς τους φίλους που το έχουν ανάγκη τα φετινά Χριστούγεννα.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Λίβερπουλ έχει μπει στο πνεύμα των ημερών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και την αγάπη που «προστάζει» η εποχή προς τα παιδιά της κοινότητας που περνούν δύσκολα αυτές τις γιορτινές μέρες. Για άλλη μια χρονιά, οι Reds έκαναν έκπληξη στα παιδιά του νοσοκομείου «Alder Hey», έστω και εξ αποστάσεως με τη χρήση zoom και εκτός του Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος ξεκαρδίστηκε σε ερώτηση 7χρονου φιλάθλου που ευχήθηκε Champions League, ο Κώστας Τσιμίκας και οι συμπαίκτες του έστειλαν τις δικές τους ευχές προς τους μικρούς ήρωες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Φορώντας σκουφάκι Άη-Βασίλη και παρέα με τον Άλισον, ο Έλληνας διεθνής μπακ συνομίλησε με δύο παιδιά και τη μητέρα τους και στο μήνυμά του ανέφερε: «Το πιο σημαντικό είναι να είστε υγιείς. Πρώτα η υγεία και μετά τα δώρα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα». Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές του Κλοπ, το χάρηκαν με την ψυχή τους.

