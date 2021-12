Έβερτον: Υποψήφιος αντικαταστάτης του Μπενίτεθ ο Σόλσκιερ

Επισφαλής θεωρείται η θέση του Ράφα Μπενίτεθ στην Έβερτον και πρώτος υποψήφιος για τη διαδοχή του τη δεδομένη στιγμή είναι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στις 21 Νοεμβρίου του 2021 έλυσε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Νορβηγός τεχνικός κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος και η πρώτη ομάδα που τον έχει προσεγγίσει είναι η Έβερτον.

Τα «Ζαχαρωτά» υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται σε δεινή βαθμολογική θέση, καθώς μετά και την ήττα τους από τη Κρίσταλ Πάλας (3-1) βρίσκονται στη 14η θέση με 18 βαθμού. Η κακή πορεία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ χρεώνεται στον Ισπανό τεχνικό, o οποίος από την αρχη της σεζόν έχει κοουτσάρει σε 18 παχνίδια με απολογισμό έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και εννέα ήττες, με συντελεστή τερμάτων 31-39.

Όπως αναφέρουν μέσα της Αγγλίας οι πρώτες επαφές της Έβερτον με τον Σόλσκιερ έχουν γίνει και τη δεδομένη στιγμή αποτελεί φαβορί γθα την επόμενη «ημέρα» της ομάδας. Ο Νορβηγός σε 2,5 χρόνια στη Γιουνάιτεντ είχε 78 νίκες, 33 ισοπαλίες και 38 ήττες.

