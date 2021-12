Τότεναμ – Ρεν: Οριστική ακύρωση του ματς, κρίνεται στα χαρτιά ο νικητής (vid)

Τότεναμ και Ρεν δεν έχουν ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορούσαν να παίξουν το αναβληθέν παιχνίδι τους για το Conference League κι έτσι ο νικητής θα κριθεί στα χαρτιά με υπαιτιότητα ενός εκ των δύο συλλόγων. Προς αποκλεισμό η αγγλική ομάδα.

Η έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στο εσωτερικό της Τότεναμ δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του ματς με την Ρεν την περασμένη Πέμπτη, ενώ, σε συνέχεια της κατάστασης, η Premier League ανέβαλε και την αναμέτρηση των «σπιρουνιών» με την Μπράιτον που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου έπειτα από αδιέξοδο που παρατηρήθηκε στην προσπάθεια εύρεσης ημερομηνίας για να γίνει το παιχνίδι, οι δύο ομάδες δεν θα μπουν στο γήπεδο για να παίξουν. Ο νικητής θα κριθεί με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της UEFA, με την Τότεναμ να βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου, στο -3 από την Φίτεσε που επικράτησε 3-1 της Μούρα στο τελευταίο ματς.

Η επιτροπή θα αποφασίσει την ομάδα που έχει την υπαιτιότητα για την αδυναμία διεξαγωγής του παιχνιδιού σε άλλη ημερομηνία και θα υπάρξει νικητής στα χαρτιά, ωστόσο, οι πιθανότητες είναι εις βάρος της Τότεναμ που με την υπάρχουσα κατάσταση αποχαιρετά τον θεσμό.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1.Ρεν 11

2.Φίτεσε 10

3.Τότεναμ 7

4.Μούρα 3

🚨 BREAKING 🚨



Following the postponement of Tottenham Hotspurs UEFA Europa Conference League match against Stade Rennais FC.



Unfortunately, despite all efforts, a solution that could work for both clubs could not be found. As a consequence, the match can no longer be played. pic.twitter.com/zsW7pR8ayL