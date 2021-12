Κλοπ: «Η ανανέωση του Σαλάχ δεν λύνεται με ένα φλιτζάνι τσάι» (vid)

Καμία ανησυχία δεν έχει ο Γιούργκεν Κλοπ για τις δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ, οι οποίες αφορούσαν την ανανέωσή του στη Λίβερπουλ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέταξε για ακόμα μία φορά το «μπαλάκι» στη Λίβερπουλ όσον αφορά την υπόθεση που αφορά το μέλλον του στον σύλλογο και την ανανέωση του συμβολαίου του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να παραμείνει στον αγγλικό σύλλογο.

Πάντως το συμβόλαιο του Αιγύπτιου επιθετικού με τους «κόκκινους» ολοκληρώνεται το 2023 και παρότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, εν τούτοις ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία.

Οπως είναι φυσικό ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε για τη συνέντευξη του Σαλάχ στον αιγυπτιακό σταθμό «MBC Masr TV», τονίζοντας ότι δεν ανησυχεί και πως σύντομα ο 29χρονος αστέρας θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

«Μιλάμε με τον Σαλάχ κάθε μέρα. Η επέκταση ενός συμβολαίου με έναν παίκτη όπως ο Μο δεν είναι κάτι που κάνεις και συναντιέσαι για ένα φλιτζάνι τσάι το απόγευμα και βρίσκεις συμφωνία. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα άλλο να πεις γι' αυτό.

Δεν είμαι σίγουρος αν έδωσε τη συνέντευξη στα αγγλικά ή αν τη μετέφρασαν από τα αραβικά στα αγγλικά, καθώς αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, πολλά μπορούν πραγματικά να συμβούν όταν κάποιος προσπαθεί μεταφράσει δηλώσεις. Ο Μο είναι καλά, εγώ είμαι καλά. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε όλοι είναι ξεκάθαρο και τέτοια πράγματα χρειάζονται χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν.

