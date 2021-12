Έβερτον - Άρσεναλ: Ο Γκόντφρεϊ πάτησε στο πρόσωπο τον Τομιγιάσου και δεν είδε ούτε κάρτα (vid)

Ο Τακεχίρο Τομιγιάσου δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον αντίπαλο του, Μπεν Γκόντφρεϊ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Έβερτον - Άρσεναλ.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στο «Γκούντισον Παρκ» άπαντες τρόμαξαν με το σκληρό μαρκάρισμα του Μπεν Γκόντφρεϊ στον Τακεχίρο Τομιγιάσου.

Ο 23χρονος αμυντικός των «ζαχαρωτών» πάτησε τον Ιάπωνα άσο της Άρσεναλ στο πρόσωπό του με τις τάπες. Για καλή του τύχη ο Τομιγιάσου συνέχισε κανονικά το παιχνίδι, αλλά ο ρέφερι δεν τιμώρησε ούτε καν με κάρτα τον Γκόντφρεϊ, ακόμα και μετά από παρέμβαση του VAR.

No idea how Godfrey hasn’t seen red for this face stamp… 🙃🙃 #EVEARS pic.twitter.com/cat5VUrRn8