Κασάνο: «Ο Ρονάλντο μου ζήτησε να τον σεβαστώ αλλά εγώ δεν τον φοβάμαι»

O Αντόνιο Κασάνο ισχυρίζεται ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του έστελνε γραπτά μηνύματα απαιτώντας σεβασμό, μετά την σκληρή κρητική που του είχε ασκήσει.

Ο Κασάνο, ο οποίος σημείωσε περισσότερα από 100 γκολ κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνιζόμενος σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Πάρμα, δεν διστάζει να εκφράσει ποτέ τις απόψεις του όπως ακριβώς τις σκέφτεται και χωρίς να τις «φιλτράρει».

Αυτή τη φορά αποκάλυψε ότι μια μέρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο τού έστειλε μήνυμα ζητώντας σεβασμό, με αποτέλεσμα να τον κάνει έξαλλο όπως φάνηκε από όσα είπε. Αλλωστε, ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής δεν έχει κρύψει ποτέ ότι αποτελεί μεγάλος θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι, οπότε με τον Πορτογάλο αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο επικριτικός.

«Ο Ρονάλντο μού έγραψε ένα μήνυμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μου έγραψε και μου είπε να τον σέβομαι περισσότερο για όσα κατέκτησε, όσα γκολ έβαλε. Εγώ δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια για κανέναν. Τα βάζω με όλους αν χρειαστεί, από τον Πάπα ως τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη. Τηλεφώνησα στον Μπουφόν για να τον ρωτήσω πώς βρήκε τον αριθμό μου ο Ρονάλντο. Μου είπε ότι αυτός το είχε αφήσει στο γραφείο Τύπου, από όπου το πήρε ο Κριστιάνο. Πήρε το τηλέφωνό μου και μου έγραψε μήνυμα για να μου πει ότι αυτός έβαλε 750 γκολ και εγώ μόνο 150. Εγώ λέω το εξής: Αγαπητέ Κριστιάνο, τα έχεις όλα, ζεις ήρεμος. Πάρε παράδειγμα από τον Μέσι που αδιαφορεί για όλους. Αυτό πρέπει να κάνεις αντί να στέλνεις μήνυμα σε μένα. Ο Τζίτζι και ο Κιελίνι ξέρουν πολύ καλά πόσο με εκνεύρισε ο Ρονάλντο. Μα πώς κατάντησες έτσι; Τι προβλήματα έχεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κασάνο στο «Bobo TV».

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Κασάνο είχε ασκήσει έντονη κριτική ξανά στο Κριστιάνο λέγοντας πως ο 36χρονος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» είναι εγωιστής.

«Δεν τον νοιάζει αν σκοράρουν οι άλλοι, ζει μόνο για να σκοράρει ο ίδιος. Δεν ζει για το ποδόσφαιρο, ζει για τους δικούς του στόχους, είναι ξεκάθαρο», είχε πει τον περασμένο Φλεβάρη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον «Fant’Antonio», ο Ρονάλντο δεν βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα ποδοσφαιριστών στην ιστορία του αθλήματος, ο οποίος είχε υποδείξει τους Μέσι, Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ και Ρονάλντο Ναζάριο ως τους καλύτερους παίκτες.

«Ο Ρονάλντο δεν είναι καν καν ανάμεσα στην πρώτη πεντάδα: Μέσι, Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ και Ρονάλντο (Ναζάριο) είναι σε άλλο επίπεδο».

