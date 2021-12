Γουλβς - Λίβερπουλ: Στον πάγκο ο Τσιμίκας απέναντι στην ομάδα του Σα

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος στον πάγκο από τον Γιούργκεν Κλοπ, για το ματς κόντρα στη Γουλβς των άλλοτε συμπαικτών του στον Ολυμπιακό, Ζοσέ Σα και Ντανιέλ Ποντένσε.

Μετά τους αγώνες με Σαουθάμπτον και Έβερτον, ο Κώστας Τσιμίκας θα δει από τον πάγκο το ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Γουλβς. Ο Έλληνας διεθνής έμεινε εκτός αρχικής 11άδας από τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού για άλλη μια φορά στον Άντι Ρόμπερτσον μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του. Στην αντίπερα «όχθη» του «Molineux» ο πρών μπακ του Ολυμπιακού θα συναντήσει για πρώτη φορά τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ζοσέ Σα (βασικός), ενώ στον πάγκο των Λύκων βρίσκεται και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

#WOLLIV TEAM NEWS



This is how we line up today against @Wolves