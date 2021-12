Κριστιάνo Ρονάλντο: «801 γκολ και συνεχίζω!» (vid)

To μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το νέο του κατόρθωμα και τη συμπλήρωση 801 γκολ στη σπουδαία καριέρα του.

O Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει ακόμα και στα 36 του να σπάει τα κοντέρ και να γράφει ιστορία. Το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στη σπουδαία καριέρα του Πορτογάλου σταρ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ξεπερνάει το «φράγμα» των 800 γκολ, με το 801ο του χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και... δόνησε το Μάντσεστερ με ένα εκκωφαντικό «Siuuu».

Ο «CR7» έχει πετύχει τα περισσότερα του γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει πετύχει 450 τέρμτα, σε δύο θητείες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 130, με το εθνόσημο του μετράει 115 γκολ, στη τριετία του στη Γιουβέντους έβαλε 101 γκολ, ενώ με τη πρώτη του ομάδα, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας σκόραρε πέντε φορές πριν μετακομίσει για πρώτη φορά στο Μάντσεστερ.

Μέσω των λογιαριασμών του στα Social Media o Κριστιάνο έστειλε το μήνυμα του για το νέο του επίτευγμα αναφέροντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει περισσότερα από 801 επίσημα γκολ. Πόσο υπέροχη και αξέχαστη εξελίσσεται αυτή η διαδρομή; Ευχαριστώ όλους τους υποστηρικτές μου που στέκεστε πάντα στο πλευρό μου. 801 και συνεχίζω!»

H ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/1UqngjqE8V