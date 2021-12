Κριστιάνο: Εκκωφαντικό το Siuuu απ' όλο το «Ολντ Τράφορντ» στο τρίτο γκολ (vid)

Ο Σάντσο, ο Νταλότ και... όλο το «Ολντ Τράφορντ» φώναξαν μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το Siuuu και η ιαχή έκανε το γήπεδο να σείεται στο τρίτο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο ντέρμπι της Πέμπτης με τους «κανονιέρηδες» έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά του αθλήματος που έφτασε και ξεπέρασε τα 800 γκολ καριέρας.

Έπιασε τα 801 συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τελικό 3-2 της Γιουνάιτεντ και μόλις ευστόχησε και από την άσπρη βούλα, ο Κριστιάνο έκανε όλο το «Ολντ Τράφορντ» να φωνάξει μαζί του.

Οι Σάντσο και Ντάλοτ αντέγραψαν τον πανηγυρισμό του και χιλιάδες άνθρωποι ταυτόχρονα φώναξαν Siuuuu, σε μια τρομερή στιγμή!

When the whole squad goes - Siiuuu! pic.twitter.com/HvqPeNF4xV