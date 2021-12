Κλοπ: Σεβάστηκε τον Μπενίτεθ και δεν πανηγύρισε μπροστά του (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν έτοιμος να ξεσπάσει με σφιγμένες τις γροθιές του, όμως αντίκρισε πολύ κοντά τον Ράφα Μπενίτεθ και από σεβασμό σταμάτησε για λίγο και γύρισε προς άλλη κατεύθυνση για να πανηγυρίσει.

Ο Kloppo ασφαλώς και αντιλαμβάνεται την ιστορία που έχει ο Μπενίτεθ με τη Λίβερπουλ και το γεγονός πως ο Ισπανός πάντοτε θ' αποτελεί ιδιαίτερη μορφή στα χρονικά των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ.

Όσα βιώνει ο Μπενίτεθ στην Έβερτον είναι ζόρικα αυτή την περίοδο και ο Γερμανός τεχνικός των Πρωταθλητών του 2020 σκέφτηκε την τελευταία στιγμή πως δεν είναι πρέπον απέναντι σε αυτό τον άνθρωπο να πανηγυρίσει έξαλλα μπροστά του.

Έτσι, έχοντας σφιγμένες τις γροθιές του μετά το πρώτο από τα τέσσερα γκολ της Λίβερπουλ στο «Γκούντισον Παρκ», ο Κλοπ σταμάτησε για λίγο, άλλαξε κατεύθυνση και τότε πανηγύρισε, προκειμένου να δείξει σεβασμό στον συνάδελφό του στον διπλανό πάγκο.

Love this from Klopp, showing respect to Rafa by not celebrating in front of him. 🤝pic.twitter.com/oFXyJw0F3v