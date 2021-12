Τότεναμ: Ο Γιάγια Τουρέ κάνει τη «πρακτική» του ως προπονητής στις ακαδημίες των Λονδρέζων (vid)

Ο Γιάγια Τουρέ βρίσκεται στη τελική ευθεία για το δίπλωμα UEFA A και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις ακαδημίες της Τότεναμ κάνοντας τη «πρακτική» του.

Τον Ιανουάριο του 2020 ο Γιάγια Τουρέ αποφάσισε να βάλει τέλος στη μεγάλη ποδοσφαιρική του καριέρα και να ασχοληθεί με την προπονητική. Ο άλλοτε σταρ του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελόνα και της Mάντσεστερ Σίτι έπιασε δουλειά τον περασμένο Φεβρουάριο ως βοηθός προπονητή στην ουκρανική Ολιμπίκ Ντόνετσκ, ενώ τον Ιούνιο πήγε στη Τσετσενία, ως βοηθός προπονητή στην Ακματ Γκόρζνι.

Ο παλαίμαχος Ιβοριανός άσος βρίσκεται στη τελική ευθεία για την έκδοση του πρώτου του προπονητικού διπλώματος (UEFA A) και σε αυτό το πλαίσιο αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου κάνει πρακτική άσκηση στις ακαδημίες της Τότεναμ.

Η θέση του Τουρέ στις ακαδημίες των «Σπιρουνιών» είναι προσωρινή, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου ο Ιβοριανός είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τη Τότεναμ, εάν του προταθεί κάποιος ρόλος στο κλαμπ.

