Ο Γιάγια Τουρέ έγινε προπονητής (pics)

Το ταξίδι της προπονητικής αρχίζει για τον Γιάγια Τουρέ. Ο Ιβοριανός θρύλος και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού κρέμασε τα παπούτσια του στις αρχές του 2021 με τελευταίο σταθμό την κινεζική Χουανγκάι και πλέον, αναλαμβάνει χρέη βοηθού στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ (7η στο πρωτάθλημα).

Ο 38χρονος παλαίμαχος χαφ θα ενισχύσει το τιμ των συνεργατών του Ιγκόρ Κλιμόφσκι κι έτσι, επιστρέφει στην Ουκρανία μετά από 14 χρόνια και τη μία σεζόν που είχε περάσει στη Μέταλουργκ, πριν μεταγραφεί στους Ερυθρόλευκους το 2005.

Σημειώνεται ότι το περασμένο διάστημα είχε αναλάβει ένα μέρος των προπονήσεων και στην ΚΠΡ.

It’s great to back in the Ukraine to continue by coaching journey!

Thank you to Olympic Donetsk for the wonderful welcome.

I’m looking forward to passing on my knowledge, helping the team and also continuing my learning here. pic.twitter.com/aLNVHZuHcL

— Yaya Touré (@YayaToure) February 10, 2021