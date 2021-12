Σαουθάμπτον - Λέστερ: Κατέρρευσε οπαδός στις εξέδρες, λίγη ώρα μετά το περιστατικό στο Γουότφορντ-Τσέλσι

Με διαφορά περίπου μίας ώρας, δύο οπαδοί κατέρρευσαν στο γήπεδο της Γουότφορντ και της Σαουθάμπτον αντίστοιχα μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Επείγον ιατρικό περιστατικό προέκυψε στο «St. Mary's», λίγο πριν από το ημίχρονο του Σαουθάμπτον - Λέστερ. Ένας οπαδός φέρεται να κατέρρευσε στις εξέδρες μετά από καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να κινηθεί στιγμιαία το ιατρικό επιτελείο του γηπέδου για τις πρώτες βοήθειες. Το συμβάν προκάλεσε την ολιγόλεπτη καθυστέρηση της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο εν τέλει άρχισε κανονικά, δίχως προς το παρόν περαιτέρω ενημέρωση από τις δύο ομάδες.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί λίγο νωρίτερα, όταν στο Γουότφορντ-Τσέλσι υπήρξε διακοπή κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους λόγω επείγουσας ιατρικής ανάγκης στις εξέδρες. Όλα αυτά λιγότερο από ενάμιση μήνα μετά το καρδιακό επεισόδιο του οπαδού της Νιούκαστλ στις εξέδρες του «St. James' Park».

A fan has suffered a cardiac arrest at St Mary’s. The second half is being delayed.